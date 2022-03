Une voiture fonce dans la foule à Strépy: Paolo F. reste en prison pour un mois

Le conducteur avait percuté le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres. La détention préventive de Paolo F. est prolongée pour une période d'un mois, à l'issue de laquelle le dossier sera à nouveau soumis à la chambre du conseil. Les parties ont 24 heures pour faire appel de la décision. Paolo F. est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort dans le cadre d'un accident de la route.