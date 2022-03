L'une des victimes du drame de Strépy-Bracquegnies adresse une lettre au chauffard: "Tu viens de détruire bon nombre de familles"

Il y a six jours, Paolo F faisait 6 morts et 10 blessés en percutant de plein fouet un groupe de gilles au carnaval de Strépy-Bracquegnies. Aujourd'hui, le chauffard est incarcéré dans la prison de Tournai. Il a été inculpé pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Le passager de la voiture est lui accusé de non assistance à personne en danger mais a été libéré.

Près d'une semaine après le drame, Antonio, l'une des victimes blessées durant l'accident, adresse une lettre à Paolo F. Sur Facebook, il écrit:

"Voilà 5 jours que ce drame est arrivé, ayant semé la mort et plongeant des familles dans le désarroi total, sans oublier que d'autres victimes resteront handicapées à vie. Tout cela parce que tu as toujours fait fi d'un code de bonne conduite afin d'éviter justement tout drame. Il y avait des endroits où tu aurais pu exprimer ta passion. C'est comme si un père avait une arme et jouait devant ses enfants tous les jours et puis, un coup fut parti accidentellement et tua un des ses gosses. Tu bravais cette règlementation en postant tes exploits sur les réseaux sociaux, en roulant à des vitesses de non sens. Cela devait arriver un jour. Tu viens de détruire bon nombre de familles, sans compter la tienne, dont la peine doit être insurmontable, qui aujourd'hui, ont perdu un père, une mère, un enfant, un cousin, un ami... Tout ceci par la passion et la folie de la vitesse. J'espère que tu as une conscience et que tu te rendras compte de l'acte fou que tu as commis.

Je te souhaite qu'un jour, toi aussi, tu te marieras et auras des enfants. Ce jour-là, tu n'auras plus le même regard sur la vie en t'approchant de la route. Te viendra cette peur que lorsque tes enfants sortiront, un chauffeur à grande vitesse vienne les faucher et leur enlever la vie. Tu ne seras plus jamais tranquille en pensant aux êtres les plus chers que tu as sur la terre. Prends donc le temps de lire, relire et encore relire cette petite lettre mais oh combien significative et importante pour la vie. Un parent qui ne dormira plus jamais comme avant."