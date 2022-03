Le festival Scène sur Sambre dans les starting blocks

Avec une nouvelle équipe à la tête du festival Scène sur Sambre, la 10 ème édition propose de gros changements avec en point de mire le bien-être des festivaliers. Cette nouvelle équipe est composée d’Olivier Michel et Antoine Bassette pour Epic Entertainement et de Florence Humblet, Jean-François Guillin, Gino Innocente et Bertrand Hamaide pour le Ronquières Festival.

Associées depuis 2020, les deux structures offrent un tout nouveau festival Scène sur Sambre sur le site historique de l’Abbaye d’Aulne. Au-delà d’une nouvelle identité graphique, c’est l’esprit du festival qui devrait être quelque peu modifié.

La première nouveauté est cette nouvelle équipe constituée autour de compétences complémentaires. D'un côté, tout le savoir-faire de l'équipe du Ronquière Festival et de l'autre, l'équipe d'Epic Entertainement, une plus petite équipe basée à Thuin mais bien présente dans d'autres événements. "Nous avons repris le festival et nous voulions y apporter la touch "Ronquière Festival" dont la spécificité est d'apporter une attention toute particulière aux festivaliers," expliquent Jean-François Guillin et Oliver Michel.

Premier changement de taille : la durée du festival qui se déroulera sur trois jours et plus deux. L'emplacement de la scène ne sera plus sur l'eau. Elle sera à l'opposée de l'entrée et le site sera modulable en fonction du nombre de spectateurs. Il sera possible d'avancer ou de reculer la scène. "Le but est d'apporter plus de fluidité et d'ergonomie tout en profitant de la Sambre." Des terrasses spéciales seront aménagées au bord du cours d'eau notamment pour les VIP. Une sélection de food truck sera faite afin de proposer qualité et diversité aux festivaliers.

Une scène DJ sera aussi sur le site. "Elle sera là pour mettre des DJ choisis avec la collaboration du Rockerill à l'honneur. Cela permettra de garder une certaine ambiance et de ne pas s'ennuyer durant les 45 minutes prévues entre les changements de plateaux sur la scène. De cette manière, les retards seront fortement diminués."

Cette année, tous les achats de tickets boisson/ nourriture seront digitalisés. Les paiements se feront via un système Cashless. Chaque festivalier recevra un bracelet muni d’une carte à puces qui permettra de faire les paiements "sans monnaie".

Autre nouveauté : le camping change d’emplacement. Un espace plus grand se trouvant près du café "Leblon", permettra d’impliquer les cafés/bars et restaurants présents sur le site de l’Abbaye d’Aulne. Un parking en herbe situé à 500 m du site principal sera mis gratuitement à disposition. Les PMR ne seront pas oubliés avec un podium leur permettant de profiter de l’expérience Scène sur Sambre.

Au programme des trois jours du festival : le vendredi 26 août de l’électro avec notamment Henri PFR, Kid Noize ou encore Calumny, le samedi 27 sera consacré à la musique urbaine avec entre autres Koba LaD, Zola, PLK et le dimanche sera plus dans un esprit famille avec Calogero, Doria D, Charles ou encore Mustii.

Pour offrir un festival qui a l'ambition de devenir un « main event » de la région, les organisateurs sont toujours à la recherche de bénévoles. Pour cela, contactez benevoles@scenesursambre.be