Drame de Strépy: 150 témoins directs se sont manifestés auprès de la police

Un peu plus d’une semaine après le drame qui a touché Strépy-Bracquegnies et causé la mort de six personnes qui assistaient au ramassage au carnaval, le parquet de Mons confirme qu’à la suite de l’appel à témoins, ce ne sont pas moins de 150 témoins directs ou victimes et 20 témoins indirects qui se sont manifestés afin d’apporter leur aide à l’enquête, particulièrement sensible au regard de l’émotion suscitée par les faits.

"Les autorités judiciaires et policières remercient ces personnes pour leur collaboration", insistent celles-ci. "Leurs témoignages seront essentiels à la manifestation de la vérité. Des moyens importants sont mis en œuvre dès lors que pas moins de 10 enquêteurs de la Police Judiciaire Fédérale ont été chargés de procéder aux auditions. Ces dernières ont déjà été partiellement réalisées, et se poursuivront dans les jours et les semaines qui viennent compte tenu du nombre important de témoins et/ou victimes à entendre."

On rappellera que dans ce dossier, de nombreuses zones d’ombre doivent encore être éclaircies, certains devoirs d’enquête devant encore être réalisés. Le chauffard, Paolo F. est poursuivi pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort dans le cadre d'un accident de la route. Il est sous mandat d'arrêt à la prison de Tournai. Son passager, Antonino, a été inculpé de non-assistance à personne en danger. Il n'a pas été privé de liberté.