Concert au lever du jour au Château de Louvignies

Le concert événement du Printemps musical de Silly (Wallonie picarde) intitulé Un concert au lever du jour sera donné le jeudi 26 mai 2022 à 5 h 30 du matin (bonnes chaussures et plaid à prévoir) dans une prairie du parc du Château de Louvignies (Louvignies/Soignies) par l’orchestre à cordes, le Young Belgian Strings (YBS), accompagné de la soprano belge Florie Emond qui a étudié le chant lyrique avec Françoise Viatour, Ana Camelia Stefanescu et Elise Gäbelè. Après avoir obtenu son master à l’Imep en 2017, Florie Emond intègre l’Opéra Studio des Maîtres Sonneurs (Toulouse), la Berlin Opera Academy et le studio lyrique du PBA (Charleroi) où elle incarne notamment les rôles d’Amore (L’Incoronazione di Poppea, Monteverdi) ou Micaela (Carmen, Bizet). Elle se produit également en concert en France et en Italie avec le duo Canto d’Anime qu’elle a formé avec la harpiste Raphaëlle Villa. Et actuellement, elle poursuit sa formation vocale auprès de Malcolm King.

Arnalds, Einaudi, Enya…

Au programme de ce moment du festival de jeunes musiciens créé en 1990 comme biennale de promotion de talents : Arnalds, Einaudi, Enya, Esenvalds, Glass, Richter, Shore ainsi que Strauss.

Les YBS sont parrainés par Lorenzo Gatto, deuxième lauréat du Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique en 2009 (violon), et Sylvia Huang, également lauréate belge du CMIREB. La Reine Mathilde qui suit les développements de l’orchestre depuis ses débuts lui a accordé Son Haut Patronage Permanent depuis le 1er janvier 2020.

À noter encore que ce moment musical se voulant accessible à tous, avec un public de tout âge et de tout style, amateur de musique classique et de décor champêtre, sera suivi d'un petit-déjeuner au champagne et composé de produits locaux, au Ruffus, du vignoble des Agaises à Estinnes (30 € par personne ; petit-déjeuner et Ruffus compris) - Infos et réservation : 068/25.05.12 (Échevinat de la culture de Silly) ; culture@silly.be ; www.printempsmusicalsilly.be