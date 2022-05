La Brasserie Hoppy de Soignies sort une bière bleue

Les amateurs de bières risquent d’être quelque peu surpris en découvrant la nouvelle création de la Brasserie Hoppy à Soignies. Cette dernière vient en effet de sortir une bière bleue brassée avec de véritables pierres bleues de la région. La bière bleue est ainsi la seconde bière de la gamme "Brasserie Hoppy – Brasserie de Soignies" visant à mettre à l’honneur le patrimoine historique de la Ville ainsi que ses artisans et producteurs locaux.

Que les amateurs de bières se rassurent, aucun colorant n'a été ajouté dans la bière pour qu'elle puisse obtenir cette couleur bleue. "Cette bière légère est brassée avec de la véritable pierre bleue de Soignies", annonce la Brasserie Hoppy. "Les malts et houblons ont été sélectionnés pour faire ressortir au mieux le côté minéral apporter par la pierre et conférer des notes de fruits blancs. La bière est rendue bleue naturellement par l'ajout d'algues bleues."

En plus d’être des plus originales, mettre à l’honneur le patrimoine sonégien ainsi que les artisans et producteurs locaux, cette nouvelle bière permettra à ceux qui la dégustent de participer à un concours. En rapportant les bières usagées dans leur lieu d’achat, il sera en effet possible de concourir pour tenter de gagner un pack découverte de la brasserie.

Le tirage au sort et le nom de tous les partenaires et lieux de vente sont disponibles sur la page Facebook de la Brasserie Hoppy.