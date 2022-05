Le festival Scène-sur-Sambre organise une action solidaire au profit des réfugiés ukrainiens établis en Belgique

Ce sont les organisateurs du festival Scène-sur-Sambre qui sont à l'origine de cette généreuse initiative. Ils souhaitent mener une action concrète afin d'aider les réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Belgique.

Afin d'accueillir comme il se doit les réfugiés ukrainiens, le festival Scène-sur-Sambre propose d'offrir un espace de partage et de réconfort afin de développer leur intégration au sein de la population locale, grâce à la culture et la création de liens sociaux.

"Depuis leur arrivée en Belgique, les migrants n'ont pas ou peu d'espace de partage avec leur pays d'accueil. Un réflexe de solidarité s'est immédiatement exprimé au sein de nos équipes. Nous aurions pu, en signe de solidarité et de soutien, hisser le drapeau ukrainien sur le site du festival mais nous voulions aller au-delà du geste symbolique à travers une action concrète, inclusive et facile à mettre en place", peut-on lire dans le communiqué.

Un événement de ce calibre est un outil de partage intéressant. Le festival a également l'intention d'intégrer des réfugiés à l'organisation afin de créer des liens sociaux avec l'équipe de bénévoles.

"Leurs besoins d'urgence étant désormais satisfaits, les réfugiés installés chez nous ont à présent besoin de chaleur humaine. Ainsi, permettre aux réfugier d'assister au festival avec leur famille d'accueil, c'est leur offrir non seulement une bulle de détente mais surtout un moment privilégié de partage, idéal pour apprendre à mieux se connaître. Notre objectif est donc clairement de permettre à celles et ceux qui ont fui leur pays, avec une attention toute particulière portée aux adolescents, de vivre presque normalement le temps d'un week-end en leur offrant un authentique moment de convivialité et de réconfort où chacun peut lâcher prise et profiter de l'instant présent" s'enthousiasme Jean-François Guillin, co-directeur du festival Scène-sur-Sambre.

Pour cela, le festival a besoin de parrains afin de permettre à 500 réfugiés de prendre part à l'événement. 500 pass "solidarité Ukraine", sont mis à disposition des familles ukrainiennes réfugiées. Le pass coûtera 10€ au lieu de 85€.

"En rejoignant nos équipes de bénévoles, les réfugiés ukrainiens auront la possibilité de vivre une expérience enrichissante en découvrant, de l'intérieur, les coulisses et l'organisation d'un grand festival de musique. Ils auront l'occasion de nouer des contacts avec une équipe motivée et aux origines diverses. Les réfugiés ukrainiens qui souhaitent rejoindre l'organisation du festival Scène-sur-Sambre en tant que bénévole peuvent poser leur candidature par l'intermédiaire de leur famille d'accueil en envoyant une lettre de motivation à solidarité@scenesursambre.be", indique le communiqué.