Nicole et Michel tués à Goutroux: G.Balan passe aux aveux

Adrien Van der Linden d'Hoogvoorst, président de la cour d'assises du Hainaut, a interrogé, lundi, Marin Filimon (43 ans), Aurel Nichiforean (39 ans) et Ghorgita Balan (31 ans) accusés d'un vol avec violence commis à Goutroux, le 25 avril 2017. Les deux victimes, Nicoles Paternoster et son mari, Michel Masuy, sont décédés respectivement le 5 août 2017 et le 18 octobre 2018. Selon le médecin légiste, le lien causal entre les coups et les décès est établi. Marin Filimon (43 ans) et Aurel Nichiforean (39 ans), sont aussi accusés d'une tentative de vol à Gozée le 30 janvier 2017. Ils sont en aveux.