Drame de Strépy: Paolo, le chauffard, reste en prison malgré la demande de bracelet électronique

Paolo F. va rester en prison et pourrait être poursuivi pour meurtre.

Nouveau rebondissement dans l’affaire du drame de Strépy-Bracquegnies où le chauffard, Paolo F., est maintenu en prison. La chambre des mises en accusation de Tournai vient en effet de prendre cette décision à l'égard du chauffard, responsable de la mort de six personnes et d'une trentaine de blessés.

Sa condamnation pourrait également être revue et passer d'homicide involontaire et coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort dans le cadre d'un accident de la route à meurtre. Une information à prendre toutefois avec des pincettes pour le moment.

Il y a une semaine, la chambre du conseil de Tournai avait décidé de poursuivre la détention préventive de Paolo F. sous bracelet électronique. Une demande formulée par le conseil de l'inculpé, Frank Discepoli. Le parquet avait cependant fait appel de cette décision, ce qui a prolongé le séjour en prison de Paolo F. dans le cadre du mandat d'arrêt délivré le 22 mars. La chambre des mises en accusation vient à présent de confirmer le maintien derrière les barreaux.

Le 20 mars dernier, jour du carnaval de Strépy-Braquegnies, le conducteur était rentré avec sa voiture dans le cortège du carnaval au petit matin, tuant six personnes et en blessant une trentaine d'autres.