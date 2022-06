Les "Special Olympics Belgium" de retour à La Louvière en 2024

Les jeux nationaux "Special Olympics Belgium", prendront à nouveau leurs quartiers à La Louvière en 2024. Après avoir été co-organisatrice en 2009 et ville hôte en 2016, la Cité des Loups accueillera donc à nouveau l’organisation d’activités sportives pour personnes porteuses d’un handicap mental. Elles auront lieu du 8 au 11 mai 2024. La nouvelle a été annoncée ce week-end à l’occasion du jogging de La Louvière.

"Une délégation des Special Olympics Belgium était présente ce dimanche à La Louvière à l'occasion du jogging afin de célébrer cette bonne nouvelle", indique la Ville de La Louvière. "Au lendemain des Jeux 2016 et de ses retombées positives, la Ville et la Maison du Sport ont poursuivi et intensifié le travail autour de l'intégration des personnes ayant un handicap mental afin que celles-ci puissent pratiquer leur sport et s'épanouir dans un environnement adapté."

En signant la charte des solidarités en mai dernier, la Ville de La Louvière avait fait un pas supplémentaires dans cet engagement à accueillir et entreprendre diverses actions afin d’intensifier l’inclusion sociale des personnes porteuses d’un handicap. L’accueil dans les infrastructures sportives de la Ville et la sensibilisation des clubs sportifs à l’intégration handisport et Play Unified dans leurs programmes avaient ainsi été développés.

Tout ce travail a donc porté ses fruits puisque les Special Olympics Belgium prendront une nouvelle fois leurs quartiers à La Louvière en 2024. Cette dernière avait manifesté sa volonté d’accueillir ces Jeux en 2019 et vient de voir sa candidature acceptée.