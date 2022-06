Un jeune homme de 19 ans perd la vie dans un accident de voiture à Ath: "La victime, seul à bord de sa voiture, est décédée sur place"

La victime, domiciliée dans la région, est seule en cause, confirme le parquet de Tournai-Mons. "Pour une raison que l'enquête devra déterminer, le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture à la sortie d'un virage", indiquait peu après 19h Alexandre Iwasko, substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

"La VW Polo a terminé sa course contre un arbre. Le conducteur, seul en cause et seul à bord de sa voiture, est un habitant de Morlanwelz (Ath). La victime, qui est décédée sur place, est un jeune homme né en 2003. J'ai désigné un expert qui doit se rendre sur les lieux", a encore précisé le substitut Iwasko.