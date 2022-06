U.P.

Un bar de La Louvière attaqué par des personnes cagoulées et armées

Une importante bagarre a eu lieu samedi soir dans un bar de la place Mansart à La Louvière. Plusieurs personnes encagoulée et armées de couteaux sont entrées dans l'établissement et y ont tout saccagé. Un client du café a été blessé et a dû être pris en charge médicalement, mais ses jours ne sont pas en danger.

Les agresseurs encagoulées provenaient de trois véhicules immatriculés en France, selon les premières informations. Les vidéos des caméras de surveillance doivent encore être analysées pour confirmer cette information.