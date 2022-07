Binche : Aucun incident à signaler lors de la venue du Tour malgré plus de 80 000 visiteurs présents

Une belle fête populaire a pu avoir lieu ce jeudi à Binche à l’occasion du départ de la sixième étape du Tour de France. Le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous puisque plus de 80 000 personnes du monde entier étaient présentes, soit 10 000 de plus qu’il y a trois ans. Malgré la foule, aucun incident n’est à signaler par la zone de police de Binche. Aucune arrestation, aussi bien administrative que judiciaire, n’a été effectuée. Seule une trentaine de véhicules ont dû être enlevés pour cause de mauvais stationnement.

"Il y a eu une grande affluence ce jeudi lors du départ de l'étape du Tour de France à Binche. Il y a trois ans, nous étions à environ 70 000 personnes recensées alors que d'après les réseaux Orange et Proximus, ils étaient environ 80 000 ce jeudi", indique Amélia Lapaglia, directrice des opérations à la police de Binche. Un chiffre d'affluence confirmé par le bourgmestre, Laurent Devin, qui annonce 81 500 visiteurs.

Malgré cette très belle affluence, aucun incident n'est à déplorer. "Le public était composé principalement de fans et de familles. Il y avait également de nombreux visiteurs des pays voisins. L'ambiance était donc bon enfant. Nous n'avons donc pas eu d'incident. Aucune arrestation judiciaire et administrative ne sont à signaler", poursuit Amélia Lapaglia. "Quelques véhicules mal stationnés ont tout de même dû être enlevés."

©D.R.

Pour s’assurer que tout se passe bien, la police n’avait pas lésiné sur les moyens pour encadrer au mieux l’événement. Près de 200 policiers des zones de police de Binche, La Louvière, Mons, Mouscron ou encore Tournai étaient réquisitionnés pour l’occasion. Les maîtres-chiens et les hélicoptères de la police fédérale étaient également venus en renfort. Certains aspirants policier de Jurbise ont aussi pu être déployés sur le terrain, ce qui est assez rare pour être souligné.

Bref, le départ de la sixième étape du Tour de France à Binche a été une réussite en tout point, de quoi ravir les habitants et leur bourgmestre.