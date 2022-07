Dour Festival : des sessions acoustiques proposées dans les campings pour vivre la musique autrement

Les artistes continuent de se relayer au Dour Festival pour mettre l’ambiance sur le site composé de plus de 40 000 festivaliers. A côté des gros noms, quatre groupes qui ne demandent qu’à être connus enchaînent les sessions acoustiques en plein cœur des différents campings du site. Ces concerts plus intimistes ont le don de séduire les festivaliers qui peuvent enfin approcher les artistes de près. Parmi les groupes présents sur place, les Morning Mood ont déjà réalisé deux sessions avant d’enchaîner pour une troisième ce samedi.

Originaire de la région de Charleroi, le groupe des Morning Mood est composé de cinq membres : Charles, Charlies, Giuseppe, Lucas et Sullyvan qui remontent le défi des sessions acoustiques avec brio. "Pour relever le défi des sessions acoustiques, nous avons dû quelque peu nous adapter. C'est assez particulier de ne pas être amplifié et ne pas avoir notre matériel son. Nous sommes ici en full acoustique donc ça change pas mal la donne", confient les membres du groupe. "On est sur un bon exercice que l'on prend plaisir à réaliser. Il a fallu qu'on travaille beaucoup pour s'adapter à tous ces changements, des répètes ont d'ailleurs été dédiées à cela. Le plus gros challenge se fait au niveau des voix où l'on doit plus chanter tous ensemble pour se faire entendre pour pallier le manquer d'ampli. Les musiques du groupe ont tout de même une base très acoustique sur laquelle on s'appuie pour la faire grandir. Certains morceaux sont revenus à leur forme initiale grâce à cela. Pour nous, un vrai bon morceau doit pouvoir se jouer uniquement avec une voix et quelques instruments, c'est ce que nous essayons de faire ici."

Forts de deux expériences ces jeudi et vendredi, les Morning Mood se tiennent prêts à enchaîner ce week-end. "La première session était assez particulière, nous n'étions pas trop dedans. La suivante s'est beaucoup mieux déroulée. Il y a quand même pas mal de rappeurs et de DJs à Dour mais peu de groupes. Les festivaliers étaient donc assez réceptifs de nous voir arriver avec notre matériel acoustique et changer quelque peu de style avec ce qu'ils entendent toute la journée. Je crois que cela leur fait plaisir d'entendre une musique d'ambiance qui est jouée à proximité directe d'eux", poursuivent les membres de groupe. "Je pense que cela leur fait plaisir de voir un groupe en live plutôt qu'une sono. Rien que la vue de nos instruments fait son effet, nous avons même entendu des "enfin des vrais instruments". Cette proximité avec les artistes, ils ne la retrouvent pas ailleurs, cela semble donc leur plaire."

Alors que les festivaliers semblent apprécier la présence du groupe, l'opportunité est également belle pour ce dernier qui peut tenter de se faire connaître davantage. "C'est sûr que pouvoir ajouter Dour à notre CV n'est pas négligeable. Cela ouvre des portes. C'est vraiment une chouette opportunité que l'on va vivre à fond", indiquent les Morning Mood. "Au-delà des opportunités, cela nous permet également d'aller à la rencontre des gens et de discuter avec eux. Nous nous nourrissons de ces rencontres pour évoluer et agrandir notre répertoire."

L’été du groupe s’annonce chargé puisque les cinq amis prévoient notamment de sortir un EP le 27 août. Avant cela, le 29 juillet, les Morning Mood balanceront un single de cet EP accompagné de son clip. D’autres projets sont encore en préparation mais devraient arriver très prochainement.

Pour découvrir plus amplement le groupe, il est possible de les suivre sur les différents réseaux sociaux et prochainement sur Tinder… "Ce concept assez original permettra d'attiser la curiosité des gens qui se demanderont ce qu'un groupe de musique fait sur Tinder. Nous en profiteront pour échanger avec eux sur la musique", concluent les Morning Mood.