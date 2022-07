Des étudiants aux petits soins pour Tournai et ses villages

Depuis deux ans, la Ville de Tournai engage des étudiantes et étudiants au sein de ses services pour contribuer à différents travaux d’entretien au centre et dans les villages.

On imagine qu’en période de congés scolaires, les différents services communaux doivent fonctionner avec des équipes réduites en raison des congés bien mérités du personnel (ou du moins d’une partie du..).

Aussi, la contribution apportée par les étudiants que la Ville engage depuis deux ans durant cette période est particulièrement bienvenue.

"Au sein de la division maintenance, deux étudiantes ont intégré pour le mois de juillet les équipes de nettoyage, explique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois dans un communiqué. Elles effectuent la remise en peinture des bancs publics, des stèles de rue, etc. que ce soit en ville ou dans les villages.

Par ailleurs, deux étudiants ont également été engagés au sein de la division sports et jeunesse pour réaliser des travaux d’entretien et de nettoyage sur le site de l’Orient, endroit très prisé durant l’été par les Tournaisiens et les touristes. Ils entretiennent le site extérieur, le camping, les abords du parking, etc.

Ce travail qui consiste en de petits travaux d’entretien est pour moi très important car il permet de garder la ville et ses villages propres et accueillants !"

Au-delà de cela, il y a aussi le fait que cela permet à ces jeunes de se faire une idée plus précise des efforts consentis au quotidien par les ouvriers communaux pour qu’il en soit ainsi.

C’est aussi une manière de les sensibiliser à la nécessité de respecter le travail réalisé par ces personnes dont on se dit qu’elles ont parfois bien du mérite à effacer quotidiennement les traces du passage de certaines personnes...