Lacs de l'Eau d'Heure: la baignade de Falemprise fermée pour raison sanitaire

La zone de baignade de Falemprise, l’une des deux zones de baignades des Lacs de l’Eau d’heure avec celle de la Plate Taille (Ndlr : elle est interdite partout ailleurs), est fermée depuis ce début de semaine et ce jusqu’à nouvel ordre. En cause : la présence de cyanobactéries (algues bleues) qui se développent régulièrement dans des eaux calmes et riches en nutriments comme les lacs, les étangs et certains cours d’eau.

"Ce n'est pas une pollution mais sécurité avant tout", rassure Philippe Fourmeau, responsable communication pour les Lacs de l'Eau d'Heure. Ces cyanobactéries ne sont toutefois pas sans danger puisqu'elles peuvent être toxiques pour l'Homme. La contamination se fait soit par consommation de l'eau, soit par contact avec la peau. Les symptômes les plus fréquemment décrits sont des symptômes gastro-intestinaux, des irritations cutanées ou un état général de fébrilité. Elles peuvent par ailleurs être mortelles pour les animaux qui en consommeraient. Les chiens ou le bétail sont le plus souvent concernés. "Les températures élevées que nous connaissons favorisent son développement. Elles disparaîtront rapidement lorsque les températures diminueront ou peut-être lorsqu'il y aura un peu de pluie. Nous sommes sujets à ce genre de chose ici aux Lacs de l'Eau d'Heure. L'an dernier, nous avions déjà dû fermer un jour à cause de cela également. La situation s'était rapidement décantée", poursuit Philippe Fourmeau.

La réouverture de cette zone de baignade dépendra des résultats des tests de l'eau réalisés. "On en a fait un mardi et nous attendons les résultats. Un prochain test est aussi prévu mardi prochain. Nous en réalisons régulièrement pour s'assurer de la bonne qualité de l'eau. Nous suivons les instructions du SPW et de la commune."

Si la zone de baignade de Falemprise est fermée, la zone barbecue et de détente reste ouverte et le parking gratuit autorisé. La seconde zone de baignade des Lacs de l’Eau d’heure, celle de la Plate Taille à l’Espace Fun, reste quant à elle ouverte.