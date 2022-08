"Pas plus d'insécurité à La Louvière qu'ailleurs", réagi le bourgmestre après le meurtre au couteau

Les chiffres des faits avec violence à La Louvière entre 2017 et 2021 sont globalement en baisse (-12%), ont souligné les autorités.

Les coups et blessure (-23,6%), vols avec violence (-45,1%), vols dans les habitations (-40,8%) ou encore les faits de stupéfiants (-13,3%) ont nettement diminué.

Dans le même temps, les extorsions et hold-ups (+75%), ainsi que les viols et attentats à la pudeur (+54,4 %) ont explosé.

Plus récemment, les faits de violence ont eux aussi connu une augmentation, de 4,1% entre 2020 et 2021. Les coups et blessures (+13,3%), extorsions et hold-ups (+122,7%) et les vols dans les habitations (+17,7%) ont progressé. Les faits liés aux stupéfiants sont par contre en baisse (-30,4%), de même que les vols avec violence (-3,8%).

"Plusieurs faits se sont accumulés dernièrement, dont le plus récent qui trouve son origine dans un conflit entre personnes", reconnaît M. Gobert.

Le bourgmestre louviérois déplore les difficultés de recrutement rencontrées par sa zone de police. "Nous donnons les moyens à la zone, dont 90% du budget est consacré au personnel, mais il n'est pas possible de recruter. Nous lançons un appel au fédéral dans cette optique."