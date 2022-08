Pompiers, policiers et drones mobilisés pendant près de deux heures à Soignies à la recherche d’une "panthère"

Les pompiers de Soignies ont été mobilisés pour une affaire assez particulière ce matin aux alentours de 7h30. Nos confrères de RTL révèlent en effet qu’un militaire du Shape les a alertés après avoir vu une panthère se balader dans les rues de l’entité. Drones, pompiers et policiers se sont alors mis à sa recherche. L’opération a duré presque deux heures avant de repérer l’animal dans un bois. Il ne s’agissait finalement que d’un "gros chat noir" probablement de type Maine Coon.

Après l'opération, les pompiers se sont amusés de cette situation. "C'était une belle blague. Il valait cependant mieux ça qu'une vraie panthère", s'amuse un sapeur-pompier auprès de nos confrères de RTL. Les Maines Coon sont en effet caractérisés par leur grande taille et leur ressemblance avec d'autres félins. Ils peuvent mesurer plus d'un mètre et peser entre 4 et 9 kilos.

Plus de peur que de mal donc pour les pompiers et policiers, partis à la recherche de l’animal en compagnie de vétérinaires du parc animalier Pairi Daiza.