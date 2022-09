Quatre nouvelles formations à l'UMons

D'ici quelques jours, soit le 19 septembre prochain, les étudiants de l'enseignement supérieur prendront ou reprendront le chemin des cours. D'ici là, une étape essentielle reste à franchir : celle de l'inscription dans l'université ou la haute école de leur choix. Du côté de l'Université de Mons, quatre nouvelles formations ont fait leur apparition.

Conjointement avec l'ULB et l'ULiège, un nouveau master en orthopédagogie clinique - formation unique en fédération Wallonie-Bruxelles – sera organisé au sein de la faculté de Psychologie et des sciences de l'éducation. Ce nouveau master vise à former les professionnels dans la prévention, le dépistage, le diagnostic psychopédagogique et à intervenir auprès de personnes présentant des problèmes éducatifs, comportementaux, de développement ou d'apprentissage.

S'ajoutent à cela un certificat en numérique pour l'enseignement et la formation d'adultes (en collaboration avec la haute école provinciale Condorcet et l'Université de Lille) et un certificat en modélisation des données du bâtiment (en collaboration avec Condorcet).

Enfin, une nouvelle chaire dédiée à l'intelligence artificielle voit le jour pour une durée de cinq ans.

D'autres masters vont arriver

Plusieurs masters devraient venir compléter l’offre d’enseignement de l’Université de Mons à plus ou moins court terme (médecine, droit, urbanisme, génie de l’énergie) mais les démarches ne sont pas encore finalisées. L’intention a été formulée en mars dernier auprès de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) et devra pas être confortée par le dépôt d’une convention. Cette dernière devra être présentée au gouvernement et ensuite au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.