Un parc Plopsaqua pourrait voir le jour à Boussu !

La piscine communale ayant fermé ses portes, le bourgmestre a rapidement cherché des solutions. Depuis plus d'un an, les négociations s'enchainent.

Boussu sera-t-elle la troisième commune belge à accueillir sur son territoire Plopsaqua ? C’est en tout cas la volonté clairement affichée du bourgmestre, Jean-Claude Debiève. Depuis plusieurs mois, dans la plus totale discrétion, les négociations s’organisent entre les élus communaux et les investisseurs. Aujourd’hui, tous les feux sont au vert… ou presque. Le maïeur espère pouvoir signer avant la fin de cette année.

"Tout est prêt, les accords sont rédigés, il nous suffit de signer", confirme le maïeur. "Mais il faut composer avec quelques personnes qui tentent de mettre des bâtons dans les roues de l'administration et qui s'inquiètent de la faisabilité de pareil projet. Nous serions la deuxième commune wallonne à accueillir Plopsaqua. Ce serait une vraie chance, pas seulement pour notre commune mais pour toute une région."

Rivière sauvage, piscine à vagues, bassins intérieurs et extérieurs, toboggans, sky drop (comprenez un toboggan à trappe) ou encore piscine sportive et pataugeoire, les attractions ne manquent pas au sein du parc aquatique pour ravir petits et grands. "C'est un endroit de rêve pour les gosses comme pour leurs parents. C'est la possibilité pour eux de vivre une journée hors du temps, une journée de dépaysement à deux pas de chez eux. Nous ne pourrions pas envisager développer pareil projet nous-mêmes. Ici, nous pourrions compter sur l'expérience et le savoir-faire de professionnels, prêts à investir chez nous."

Les investisseurs assumeraient seuls le projet. "Si l'on signe, nous n'avons plus à nous inquiéter de rien. Ils assumeront les bénéfices comme les pertes et s'engagent à proposer des prix démocratiques. De notre côté, les remboursements s'étaleraient sur 20 ans. Nous aurions préféré pouvoir compter sur l'appui de communes voisines mais les discussions n'ont rien donné, certaines n'ayant pas les moyens ou ayant d'autres projets." Les communes de Dour, Hensies, Quiévrain et Honnelles avaient été approchées par Jean-Claude Debiève.

C'est finalement seule que Boussu a poursuivi ses tractations. "Nous avons fait et refait les comptes et il est possible pour nous d'y aller seul ! Rien, en l'état, ne nous empêche de signer." Si le bourgmestre parvient à convaincre, le projet pourrait être ficelé en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Le parc pourrait ouvrir à l'issue d'environ une année de travaux, sur le site de l'actuelle piscine."C'est l'endroit idéal puisque nous disposons d'un vaste parking. Quelques mesures et aménagements seront bien entendu nécessaires mais rien n'est impossible."

Et d'ajouter : "J'espère pouvoir offrir ça aux enfants de la commune et de la région. Je ne doute pas que la population française viendrait également chez nous pour en profiter !" À ce jour, deux parcs Plopsaqua sont ouverts en Belgique, à la Panne depuis 2015 et à Hannut-Landen depuis fin 2020. Boussu espère compléter le tableau et bénéficier d'un parc aquatique de taille, alors qu'en 2019, l'actuelle piscine n'avait pas rouvert ses portes après travaux.

L’investissement à consentir pour la remettre totalement en état était en effet trop important. Le projet Plopsaqua apparaît donc comme une véritable aubaine et devrait permettre à la commune de profiter d’un parc à thème, sans pour autant faire boire la tasse aux finances communales.