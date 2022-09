Bientôt 150 kots étudiants sur la rue de la Montagne à Charleroi

Journaliste et chef d'édition - DH Charleroi

La Galerie Eldo fait peine à voir. Le bâtiment vitré gigantesque qui donne sur la rue de la Montagne et le boulevard de l’Yser n’attire plus. Comme beaucoup, il a souffert de l’arrivée de Rive Gauche qui a attiré pas mal de commerces existants qui ont préféré y déménager, ou qui a tué certains autres commerces. Mais "la réhabilitation de grands immeubles en centre-ville se poursuit", annonce fièrement la Ville de Charleroi. De fait : le lieu va être transofrmé en kots étudiants.

Mardi, le collège communal de Charleroi a attribué le permis. "Cet immeuble, composé à l'origine d'une galerie commerciale, de plusieurs petites cellules et de bureaux aux étages, va donc être totalement réhabilité", ajoute la Ville. C'est l'échevine Laurence Leclerq, à l'Urbanisme, qui le dit : "C'est le lieu idéal pour accueillir ce type de logements. À proximité des transports en commun et du prochain campus universitaire de la ville haute."

Le permis prévoit que le rez soit transformé en deux cellules. Les étages accueilleront 144 kots et 8 logements communautaires. Certains kots seront adaptés PMR, des salles de travail, une bibliothèque et salle de fitness sont également prévues. Il y aura un local vélo et des espaces extérieurs avec des terrasses couvertes. Enfin, une conciergerie est prévue pour surveiller les lieux.