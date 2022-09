UMons: de nouvelles salles dédiées aux étudiants à Warocqué

2021 a été une année-clé pour l'UMons. L’université a créé une toute nouvelle bibliothèque à la Place du Parc. Les livres, qui se situaient dans le bâtiment de Warocqué auparavant, ont été déplacés. Cela a laissé de grands espaces libres. L'occasion pour l’UMons de créer des salles dédiées à la détente et à la fête.

En cette période de rentrée, les étudiants pourront découvrir un nouveau local de convivialité dans l’ancienne bibliothèque. Ici, ils pourront venir se détendre pendant leurs pauses et acheter de quoi manger. Plus bas, dans le sous-sol, là où on stockait les livres auparavant, un nouvel espace dédié aux fêtes et aux moments plus ludiques devrait ouvrir rapidement.

C'est ce qu'affirme Marc Labie, premier vice-recteur de l'UMons: " Les travaux sont en cours et on espère pouvoir leur livrer la salle d'ici quelques semaines ou mois, en tout cas relativement prochainement. C'est un assez gros chantier sur lequel on a mis la priorité. Il y a des ouvriers qui ont travaillé ici tout l'été et qui sont encore en train de travailler. On avait espéré avoir la salle déjà disponible pour la rentrée, mais elle le sera rapidement. Cela ne va plus durer des mois. La salle sera mise à disposition de l'organisation représentative des étudiants (ORE) de telle manière qu'elle puisse, elle-même, la dispatcher auprès de l'ensemble des associations étudiantes."