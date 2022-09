Paolo F., le chauffard de Strépy, se serait filmé au volant le matin du drame

Il y a six mois, en plein ramassage de carnaval de Strépy-Bracquegnies, six personnes perdaient la vie et une trentaine d’autres étaient blessées après avoir été percutées par le véhicule de Paolo F.. Aujourd’hui, l’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’établir les responsabilités du chauffard et de son passager. Un chauffard qui était un habitué des vitesses excessives et des comportements dangereux… Et qui se serait filmé au volant le matin du drame.

C’est ce que révèle Sudinfo ce matin. La vidéo aurait été supprimée juste après l’accident par le chauffard mais aurait pu être récupérée par les enquêteurs à la suite de l’analyse du smartphone et du système informatique du véhicule. Une vidéo accablante, qui s’ajoute à d’autres éléments qui pèsent déjà en la défaveur du conducteur. En effet, alors qu’il avait déclaré rouler à 90 kilomètres/heure, dans une zone pourtant limitée à 50, il semble que la vitesse était de 160 kilomètres/heure.

Impossible évidemment, à pareille vitesse, d’éviter la collision avec le cortège de gilles en pleines festivités. On rappellera encore que l’enquête n’est pas bouclée et que les analyses techniques du véhicule de Paolo F., effectuées en Allemagne, sont toujours attendues. Ce dernier savait-il qu’un gille, percuté quelques secondes plus tôt, se trouvait toujours sous ses roues lorsqu’il a poursuivi sa route sur une dizaine de mètres? De nombreuses victimes le pensent, rendant la tragédie encore plus difficile à accepter.

En août dernier, la chambre des mises en accusation de Mons confirmait la détention préventive pour deux mois et la requalification des faits en meurtre pour l’une des victimes, décidée par la chambre du conseil de Tournai à l’encontre de Paolo F.