Distribution gratuite de poules à Jurbise: il faudra obtenir un permis de détention, Galant peste contre la mesure

Depuis le 1er juillet dernier, un permis de détention est demandé à toute personne souhaitant acquérir ou adopter un animal de compagnie en Wallonie. Le 1er octobre, la phase d’adaptation de cette nouvelle règlementation – qui concerne tous les animaux – a pris fin. Ainsi, pour les espèces dont la nature ou les modalités de détention peuvent impliquer des achats plus réguliers, par exemple les poissons ou les oiseaux, dont les volailles, la validité du permis sera d’un an.

Pour les habitants qui profitent des opérations de distribution de poules menées par les autorités communales depuis parfois plusieurs années, la donne change donc. Tous devront être en mesure de se munir du précieux document, attestation qu’ils n’ont pas été reconnus comme maltraitant. Une disposition qui a le mérite d’exister et qui doit être saluée mais qui suscite aussi quelques critiques. À Jurbise notamment, la députée-bourgmestre Jacqueline Galant (MR) regrette son caractère généralisé.

" À Jurbise, aucun citoyen n'est reconnu comme maltraitant", affirme-t-elle sur base des données communiquées par la Région wallonne. "Ce que je reproche à ce permis, c'est de pénaliser tout le monde et non les maltraitants uniquement qui, bien entendu, ne doivent plus jamais pouvoir détenir un animal. Sur notre commune, nous menons régulièrement une distribution de poules afin d'aider nos citoyens à faire maigrir leurs poubelles. C'était jusqu'ici gratuit, ce ne le sera plus."

Du moins, plus vraiment. Les participants pourront toujours adopter une poule auprès de l'administration, de manière gratuite. Mais trois euros devront être dépensés pour obtenir le fameux permis. "Trois euros, ce n'est pas grand-chose. Mais ce montant n'est pas généralisé. Sur certaines communes, je sais que ledit permis coûte près de 17 euros. Je trouve dommage de peut-être freiner l'adoption d'une poule par une mesure qui ne concerne finalement que quelques personnes alors que la mesure se veut positive pour l'environnement."

Bref, certains candidats à l’adoption de ces Gallinacés, capables d’intégrer près de 150 grammes de déchets de cuisine et de jardin par jour, pourraient être freinés dans leur entrain. Ce qui n’est pas pour plaire à Jacqueline Galant, qui entend interpeller la ministre du bien-être animal, Céline Tellier (Ecolo), lors d’une prochaine commission.