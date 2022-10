Le personnel de la zone de secours de Wallonie picarde réclame des moyens supplémentaires et dénonce une « mauvaise ambiance ». Une action de mécontentement a eu lieu ce lundi matin à Tournai et Rebaix.

Les pompiers de Wapi expriment leur mécontentement à Tournai et Ath (vidéo)

Les tensions demeurent entre les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde et leur hiérarchie, comme des automobilistes ont pu s’en rendre compte ce lundi matin aux abords des casernes de Tournai, au rond-point de l’Europe sur l’avenue de Maire, et de Rebaix, au Faubourg de Tournai: entre 7h30 et 8h30, en, front commun syndical, des pompiers ont sensibilisé la population en distribuant des tracts.

©EdA

Les syndicats dénoncent un manque de respect de certains membres de la ligne hiérarchique envers le personnel et certains représentants syndicaux. Il était notamment fait état de conversation Whatsapp peu élogieuse pour certains membres de l’équipe en poste à Tournai.

"Ce mouvement exprime une insatisfaction à plusieurs égards. Il y a d'abord les problèmes d'effectifs au niveau opérationnel et administratif dans la zone. Mais nous nous rendons compte que c'est un peu comme cela partout. Nous espérons que cela va aussi bouger au niveau fédéral. Ensuite, il y a les problèmes particuliers dans la zone, avec la découverte de commentaires dénigrants d'officiers envers certains hommes, à travers des conversations Whatsapp ; nous avons demandé des explications auprès de l'autorité supérieure qui refuse d'entamer une procédure disciplinaire", nous dit ce matin Jonathan Verboekhoven, délégué syndical CSC Services publics. "Nous voulons cependant nous battre pour les valeurs de la zone. Si nous ne sommes pas entendus, nous devrons aller voir chaque bourgmestre. Mais nous ne lâcherons pas tant qu'on ne nous respecte pas."