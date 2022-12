L’opposition écaussinnoise ne veut pas du guide d’urbanisme : “Ce texte n’a pas de raison d’être”

Ce lundi lors de la dernière séance du conseil communal écaussinnois de l’année, a été voté le très attendu guide d’urbanisme destiné à fixer notamment des objectifs contraignants mais aussi des indications en matière d’urbanisme pour les futurs projets immobiliers. “L’objectif de ce guide est de garantir des aménagements durables et maîtrisés sur la commune tout en maintenant un certain degré de qualité”, a rappelé Arnaud Guérard, échevin de l’Urbanisme en séance. “On souhaite durcir les règles en la matière notamment pour les projets d’une certaine envergure.”