Charleroi aussi va éteindre son éclairage public, “mais certaines places et grands axes resteront éclairés”

”La mesure est envisagée depuis longtemps mais la Ville de Charleroi a décidé de ne pas se précipiter, les enjeux pour une grande ville étant différents de ceux des nombreuses entités plus petites qui ont pu rapidement procéder à cette mesure qui n’a rien de symbolique et qui s’intègre dans un dispositif plus large d’économies d’énergie”, indique l’échevin Xavier Desgain (Ecolo). La décision, prise en collège, permettra d’économiser 50 000 euros environ.

Cependant, tout l’éclairage ne sera pas coupé. 150 des 785 cabines qui commandent l’éclairage public resteront allumées. “Une carte des zones où l’éclairage doit être maintenu a été mise en place ces derniers mois avec la Planification d’Urgence, la zone de police et la zone de secours. Dans les autres communes qui ont mis le dispositif en place, on ne constate pas de hausse des chiffres de la criminalité ou des cambriolages, ni une hausse des accidents de la route. Mais pour des raisons de sécurité certains points resteront allumés toute la nuit, comme d’habitude.”

Resteront donc allumés les grands axes routiers régionaux, de même que les places et les rues des centres-villes de Charleroi (intraring), de Gosselies, de Marchienne-au-Pont, de Gilly et de Jumet-Gohyssart, par exemple. “Les gares, les commissariats, les hôpitaux et les voiries d’accès sont aussi concernés.”

La Ville de Charleroi a aussi demandé à Ores de se tenir prêt à rétablir d’urgence l’éclairage si nécessaire : en cas d’accident, d’incendie, de conditions météorologiques extrêmes, de fuite de produits dangereux (SEVESO). Le gestionnaire du réseau de distribution devra aussi se tenir prêt à rallumer ponctuellement certains endroits en cas d’événements (carnaval, réveillons, nouvel an, fêtes de Wallonie, etc.).

”Le dispositif sera bien entendu évalué après quelque temps et adapté si nécessaire”, conclut la Ville.