La cour et le jury ont estimé que le meurtre n'avait pas eu lieu pour faciliter le vol mais qu'il s'agissait d'un vol opportuniste. Une peine de trois ans a été prononcée pour le vol d'une voiture à l'aide de fausses clés et pour les vols simples de plusieurs objets appartenant à la victime. Le 9 août 2020, Logan Hannecart, sans domicile fixe, a tué Casimiro Da Rocha Barbosa de sept coups de couteau au thorax et dans le ventre.

Pour les jurés, l'intention d'homicide ne fait aucun doute compte tenu de l'arme utilisée, des zones vitales visées et de la force utilisée pour transpercer le sternum de la victime. Un coup porté au thorax a traversé plusieurs organes vitaux et la lame s'est arrêtée à la colonne vertébrale. Après le crime, Logan Hannecart avait été interpellé par la police de Mons, alors qu'il tentait de forcer une grille d'entrée avec la voiture de la victime.

Il a été remis en liberté après un passage au commissariat de police, déclarant qu'il était un collègue de Casimiro et que ce dernier lui avait prêté son véhicule, sans lui donner le code d'ouverture de la grille. Il a été arrêté à Namur neuf jours plus tard. L'accusé ne contestait pas avoir porté les coups de couteau à la victime. Ses aveux ont été corroborés par l'enquête et les expertises scientifiques. Les jurés ont estimé qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre pour faciliter le vol, mais bien d'un vol opportuniste suite a un meurtre. La cour a donc prononcé deux peines distinctes.