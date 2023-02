La nuit du 3 au 4 mai 2020, il se dispute avec Maxime, un ami, après avoir copieusement bu. Fou de rage, il finit par lui hurler dessus, aller chercher une des armes à feu qu’il possédait, et le frapper à coups de crosse au visage de manière répétée. Puis, il lui tire une balle dans la tête et rentre chez lui. Quand la police arrive, il fait à nouveau feu, en direction des agents.

Plus tard, quand la tension retombe, il sort de chez lui sans résistance, demandant à son copain de “se relever”. Que s’est-il passé ? Impossible à dire : toute la nuit est un trou noir, Sébastien n’a aucun souvenir, répète-t-il depuis lors. “Ce n’est pas une excuse, je ne me pardonnerai jamais ce que j’ai fait.”

La cour et le jury ont reconnu des circonstances atténuantes: l'absence d'antécédent correctionnel, le profil violent et alcoolique de son père, le fait qu’il possédait les armes légalement (chasse), sa prise de responsabilité, et ses regrets.