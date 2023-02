Les gilles de Binche rebattent le pavé ce mardi, après 2 ans de Covid

Les festivités du Carnaval de Binche ont donc bel et bien repris leurs droits en 2023 après deux années d’annulation, en 2021 et 2022, en raison de la pandémie de Covid. Comme on s’y attendait, c’était la foule dimanche pour renouer avec cet événement folklorique reconnu depuis 2003 au patrimoine oral et immatériel de l’humanité par l’Unesco. Les festivités binchoises, qui répondent à un déroulement très codé, ont été lancées avec le "ramassage" des acteurs du carnaval à leur domicile dès le début de matinée. Les acteurs ont dansé au rythme des tambours jusqu’au rondeau du soir sur la Grand-Place. La journée du Lundi gras a été, elle, essentiellement consacrée aux "jeunesses". Mais c’est ce mardi, "le Mardi gras", qui est le jour J du Carnaval de Binche : tout commence dès cinq heures du matin avec le traditionnel "ramassage" des gilles et des autres acteurs costumés, qui battent le pavé des rues du centre de Binche et de la Grand-Place toute la journée, jusqu’au rondeau final et le grand feu d’artifice qui clôture le carnaval.