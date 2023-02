En juin 2022, sur ordre de la Ville de Charleroi propriétaire du bâtiment, la maison de l’horreur de Marc Dutroux est tombée. C’est là qu’ont été tuées Julie et Mélissa, où ont été séquestrées An et Eefje, et d’où ont été libérées Sabine et Laetitia.

À lire aussi

Aujourd’hui, le mémorial semble quasi-prêt : la maison et le garage du “Monstre”, ainsi que la maison voisine, sont remplacés par des briques blanches, formant un futur jardin surélevé. Sur une des deux façades des maisons voisines, aussi parées de blanc, la fresque représentant un enfant jouant avec un cerf-volant, faite dans l’urgence et qui a caché la façade de nombreuses années, est reproduite de façon pérenne.

Il reste à ajouter de la terre, et les plantes du futur jardin mémoriel. Comme le souhaitaient les parents, ce sont une sélection de plantes qui fleurissent toute l’année qui doivent encore être intégrées au site. Une petite alcôve, déjà visible, à hauteur de rue permettra de se recueillir, laisser des fleurs ou des petits mots en l’honneur des fillettes.

À lire aussi

Le chantier est prévu jusqu’à fin 2023. Le jardin, une fois terminé, devra permettre de garder un accès au sous-sol de l’ancienne maison, pour pouvoir accéder un jour – si nécessaire – à la cave où étaient retenues prisonnières les victimes de Dutroux.

Les travaux de démolition avait débuté en juin dernier. ©Belga

En 10 jours la maison de Marcinelle a été complètement détruite tout en préservant les caves. ©Van Kasteel