Jurbise : Jacqueline Galant devient… Chroniqueuse télé sur LN24

”Nous avions participé à une émission-test fin d’année dernière afin de voir si ça matchait entre les différents intervenants”, explique Jacqueline Galant. “Cela s’est avéré concluant, nous nous sommes donc lancés dans l’aventure ! Je dois avouer qu’il y avait pas mal de stress pour cette grande première. C’est différent d’une interview politique et il faut parvenir à oublier les caméras et la dynamique de la diffusion en direct.”

Pour autant, la bourgmestre de Jurbise n’entend pas altérer sa personnalité. “Je parle sans langue de bois et je pense que c’est ce qui a séduit les équipes lorsqu’elles m’ont invitée à rejoindre l’émission. On fait trop souvent face à des discours lissés et bien-pensant alors que de mon côté, j’aime parler à bâtons rompus de tout. Je n’ai pas regardé la première émission après sa diffusion mais j’ai le sentiment que l’on forme une bonne équipe. En tout cas, on a pris du plaisir à être là et à débattre. J’espère que les téléspectateurs en auront pris aussi.”

Hasard du calendrier, Jacqueline Galant retrouvait sur le plateau Théo Francken, qu’elle avait invité quelques jours avant à Jurbise dans le cadre d’un débat face à Georges-Louis Bouchez. “Cela relevait plutôt du hasard. Mais de toute façon, j’estime devoir faire la part des choses et faire la distinction entre mon rôle politique et ce rôle de chroniqueuse. C’est en tout cas très instructif car on parle de tout, ce qui me pousse et me poussera à m’intéresser à plus de choses encore.”

Et d’ajouter : “il y a forcément des sujets que je maîtrise moins bien. Mais c’est justement l’occasion d’aller plus en profondeur et d’apprendre.” L’émission étant diffusée le dimanche, Jacqueline Galant devra à nouveau mettre sa vie personnelle et familiale entre parenthèses le temps de quelques heures. “C’est une question de choix et d’organisation”, explique encore la maman de Moïse, cinq ans.