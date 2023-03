Police déployée au Cora de Châtelineau: une victime blessée au couteau

Un déploiement de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes et des secours a eu lieu ce mercredi en début d'après-midi sur le site du centre commercial Cora à Châtelineau. Selon un témoignage recueilli sur place, une rixe verbale impliquant trois individus a eu lieu devant l'une des boutiques de la galerie commerçante. "Il y avait deux hommes contre un autre qui ont commencé à s'insulter et à se disputer. L'un était armé d'une clé style anglaise et son comparse semblait avoir une matraque en main. L'homme seul face aux deux autres portait un énorme couteau", indique l'employé de la boutique où la dispute verbale a éclaté.