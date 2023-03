Un homme abattu par la police ce matin à Seneffe laisse deux orphelins : “mon ex-compagnon n’était pas un mauvais homme”

On ne connaît pas les circonstances exactes dans lesquelles le drame s’est joué ni quelles étaient les raisons de la police de poursuivre le véhicule mais, a priori, l’homme était consommateur de stupéfiant depuis longtemps et depuis un an, il était aussi tombé dans l’alcool. Une descente aux enfers qui avait précipité la séparation avec Marylène, son ex-compagne. “Nous avons tout fait pour l’aider”, nous a confié la Louviéroise qui était, évidemment, bouleversée par le drame. “Ce n’était pas un homme mauvais, bien au contraire. Il était entrepreneur et avait sa propre société d’échafaudage. Il avait le cœur sur la main et n’hésitait jamais à aider son prochain, en distribuant de la nourriture à la sortie des fast-foods par exemple.”

Imed, 42 ans et originaire de Seneffe, laisse deux orphelins âgés de 4 et 12 ans, possédait plusieurs appartements et avait tout pour réussir dans la vie mais les ravages de la drogue, ainsi que plusieurs drames familiaux, ont fait d’énormes dégâts. “Je ne sais vraiment pas comment je vais pouvoir annoncer ça à mes enfants. On était séparé depuis quelques mois seulement mais on restait en bons termes. Il pouvait venir voir les enfants quand il le désirait. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé.”

Quatre tirs

Quant aux circonstances du drame, Marylène n’en sait pas beaucoup plus. “Tout ce que je sais c’est qu’il était à bord de son véhicule et qu’on lui a tiré dessus à plusieurs reprises, au moins quatre fois. Je ne comprends pas car il ne portait pas d’arme. J’en suis persuadée. Il a peut-être voulu s’enfuir mais il n’aurait jamais fait de mal à personne. Ce n’était pas un méchant homme sinon, je ne serais jamais restée 26 ans avec lui.”

Ce que voudrait vraiment connaître Marylène, ce sont les circonstances exactes du drame. “On ne nous a rien dit directement et on est resté pendant de très longues minutes dans l’attente, sous la pluie, sans nouvelle. Et lorsqu’on nous a confirmé le décès de mon ex-compagnon, ça a été très difficile à encaisser.”

D'après nos informations, la dame qui se trouvait à bord du véhicule conduit par la victime ne serait pas blessée.

La Parquet quant à lui, n'a, à l'heure d'écrire ces lignes, pas encore communiqué sur les circonstances du drame.