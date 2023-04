La ville d'Ath se mobilise pour Olivier Vandecasteele

Une bâche à l'image du travailleur humanitaire belge a été déployée sur le perron de l'Hôtel de ville en présence du père, des deux sœurs et du beau-frère du détenu. Après une rapide intervention musicale au violon et à la flûte par deux membres de l'Académie de musique, le bourgmestre d'Ath, Bruno Lefèbvre, a pris la parole. "Pourquoi sommes-nous ici ? Pour soutenir la cause d'Olivier Vandecasteele, notre Wallon picard, emprisonné arbitrairement depuis plus d'un an dans l'obscurité d'une cave à Téhéran. Nous avons choisi d'être ici pour démontrer à Olivier que nous ne l'oublions pas, mais aussi pour soutenir indéfectiblement sa famille. Vous inspirez le respect. Toutes les personnes présentes sur cette place admirent votre dignité dans le combat que vous menez."