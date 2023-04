Une gare belge figure parmi les "7 sites patrimoniaux les plus menacés en 2023" en Europe

Cette liste définitive suit une présélection de 11 monuments européens en péril. Parmi les six autres lieux à figurer dans le tableau final, on retrouve le cimetière commémoratif des Partisans à Mostar en Bosnie-Herzégovine, la forteresse de Tchakvinji en Géorgie, le béguinage de Kleinwelka ("Schwesternhaus") en Allemagne, le Parc des statues ("Memento Park") à Budapest en Hongrie, l'ancienne ville fortifiée de Sveti Stefan au Monténégro et, enfin, les moulins à eau de Bistrica en Serbie.