Suite à la polémique, le Sauvage de la Ducasse d'Ath devrait devenir un diable

La troisième réunion de la commission du folklore, ce dimanche, a permis d’atteindre un consensus sur une certaine évolution du personnage du Sauvage (principalement visé par le débat), une évolution dont il faudra cependant préciser les contours exacts.

C’est en tout cas la proposition qui va être formulée au conseil communal.

Laurent Dubuisson, directeur de la Maison des géants, est satisfait de l’étape franchie. "Nous avons atteint un consensus, au moins sur les grands principes. On va dans le bon sens, et il n’a même pas fallu passer par un vote. Tout le monde a envie de retrouver une Ducasse sereine et de lever les ambiguïtés. Tout le monde a envie de retrouver l’essence de la Ducasse, à savoir un événement qui rassemble et non qui divise."

Déshumaniser le personnage

L’idée de cette évolution est en quelque sorte de déshumaniser le personnage du Sauvage: ce figurant ne serait plus un humain "sauvage" vociférant sur la barque des Pêcheurs napolitains, mais bien un "diable" multipliant toujours les facéties. Et dès l’instant où ce n’est plus un humain, il ne pourrait plus répondre aux accusations de blackface, surtout si l’on modifie (légèrement) son apparence.

Cette évolution correspond finalement à la description faite du Sauvage sur le site (forum) www.forumsauvageath.be: "c’est un personnage fabuleux et fantastique, que les Athois apprécient particulièrement. Certains l’appellent d’ailleurs plutôt le “Diable” (ce qui renforce ce côté fantastique). L’évolution du patrimoine immatériel a annulé les côtés négatifs de la représentation. Il n’y a pas l’intention de choquer et de véhiculer un message raciste. […]"

Le diable se cachera-t-il dans les détails ?

La réflexion doit se poursuivre afin de peaufiner l’apparence précise du figurant ; la commission devra d’ailleurs se revoir afin de valider une "solution" définitive.

L’idée essentielle est d’ajouter une couleur (rouge) ici et là sur la figure du personnage. Pour le reste, la commission demande une consultation de "spécialistes" afin de concrétiser ce personnage diabolique auquel il faudra évidemment donner aussi une nouvelle "histoire" sur la barque des Pêcheurs napolitains. Il ne s’agira plus de ce prisonnier d’une île imaginaire.

Le "portrait" de ce diable serait établi en interaction avec le groupe de la barque des Pêcheurs.

Si le principe général semble susciter l’adhésion des uns et des autres (ceux favorables à une évolution et les autres rétifs à tout changement), il faut encore préciser les attributs de ce diable embarqué. Et c’est là que les choses se corsent un peu: le diable doit-il porter un anneau au nez ? Des chaînes ? Un gourdin ? Un trident ? Des cornes ? Des plumes ?

Il faut encore définir plus finement le profil de ce personnage fantastique. En espérant sans doute que le diable ne va pas se cacher dans les détails, afin de régler définitivement une problématique qui porte atteinte à la renommée de la Ducasse et à la réputation de la Ville.

On imagine par ailleurs que le personnage de Magnon (qui est déjà un diable lui-même) ne devra s’accommoder que de quelques évolutions colorées sur la face.