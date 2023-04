Cette dernière a eu le crâne fracassé et présentait plusieurs plaies portées avec un cutter à la gorge, confirme le parquet de Charleroi ce samedi matin.

En libération conditionnelle

Avant cet acte de violence, le fils avait dans un premier temps pris contact avec son papa. “Il semblait un peu perturbé puisqu’il lui a confié que deux personnes semblaient le chercher.” Le suspect s’est alors présenté une première fois au domicile de sa maman, avant de quitter les lieux dans un état d’énervement. “En quittant les lieux avec son véhicule, il a alors accroché le véhicule d’un couple voisin. Et tout le monde a été invité à entrer au sein du domicile de la victime pour effectuer un constat d’accident”, ajoute Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi.

”Probablement sous influence”, dixit le parquet, le fiston né en 1990 s’est montré de plus en plus agité. Les voisins ont finalement préféré quitter les lieux pour regagner leur domicile et appeler la police. À l’intérieur du domicile de la sexagénaire, les choses ont alors dégénéré.

”Quand les secours sont arrivés sur place, ils ont constaté que le suspect sortait du domicile l’air complètement hagard. Et en rentrant dans l’habitation, les secouristes ont découvert le corps sans vie de la mère, victime d’une mort violente”, confie l’autorité judiciaire.

Interpellé et privé de liberté, le suspect est actuellement hospitalisé vu son état. Son audition n’a pas pu encore se faire, mais ce dernier aurait confié aux policiers “avoir fait une grosse bêtise.” Connu de la justice, l’homme privé de liberté se trouvait sous libération conditionnelle depuis 2019, pour une tentative de meurtre.