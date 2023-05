Largo Winch 3 en tournage à Charleroi et en Belgique : ils cherchent des figurants !

Réalisé par Olivier Masset-Depasse, lui-même originaire de Charleroi, le film aura notamment à l’affiche Tomer Sisley (Don’t Look Up ou encore la voix de Maître Grue dans Kung-Fu Panda), James Franco (Spider-Man, the Disaster Artist) et Clothide Hesme (Angèle et Tony, les Revenants).

Pour les besoins du tournage, la production Versus et Pan Cinéma cherchent des doublures des trois acteurs mais aussi des figurants. L’occasion peut-être d’aller participer au tournage durant un ou plusieurs jours. C’est non seulement gratuit – il ne manquerait plus que ça – mais aussi défrayé (de 50 à 110 € la journée de tournage).

Détails et casting via https://castprod.com/poste/casting-figurants-et-doublures-lumiere-pour-le-film-largo-winch-3-avec-tomer-sisley-en-tournage-a-charleroi/.

Note : le film devrait sortir en salles au printemps 2024.