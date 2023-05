Incendie dans un home à Beloeil : tous les résidents doivent être relogés

À l'arrivée des premiers secours, tous les résidents et les membres du personnel étaient sortis du bâtiment en feu. Les personnes âgées ont été prises en charge par les urgentistes du SMUR et les équipes de deux ambulances dépêchées sur les lieux. Le transfert des résidents, vers la salle de gymnastique de Stambruges a également été assuré par la Croix-rouge du Hainaut.

"On a envoyé sur place cinq ambulances, venant des quatre coins de la région, deux véhicules spécialisés dans le transport des PMR (personnes à mobilité réduite), un véhicule FIT (first intervention team) et un véhicule avec du personnel spécialisé dans les interventions psycho-sociales d'urgence", explique Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge.

En début d'après-midi, le feu était circonscrit, mais le bâtiment est inutilisable. Tous les résidents, évacués et sains et saufs, devront être relogés, a-t-on appris auprès des pompiers et des autorités communales.

"Il n'est plus possible de réintégrer le bâtiment sinistré. Il y a donc un problème de relogement complet des résidents. Ils seront dispatchés soit vers de la famille, des unités de gériatrie dans de proches hôpitaux ou encore dans d'autres maisons de repos", indique le capitaine Lahousse, des pompiers de la zone Wapi. Une réunion devait se tenir à 14h00 au sujet du relogement, selon Damien Foucard, responsable du Planu (plan communal d'urgence) à la commune de Belœil. "Le feu est à présent maîtrisé et nous procédons à l'évacuation des déblais du bâtiment", explique pour sa part le major Daniel Dherte, responsable ff des secours de la zone de Wallonie picarde.