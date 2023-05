La découverte a eu lieu mardi après-midi à la suite d'une intervention des pompiers sur place. "Des voisins ont alerté les pompiers d'une forte odeur", précise le parquet de Charleroi. Un laboratoire de fabrication de cocaïne a été découvert à l'intérieur d'un hangar. "Quatre personnes, d'origine étrangère et en séjour illégal sur le territoire, ont été interpellées et privées de liberté alors qu'elles étaient occupées en pleine production de cocaïne. Le suspect le plus âgé est né en 1972. Les autres personnes interpellées sont nées en 1977, 1981 et 1996."

Du matériel servant à l'emballage du produit fini et une importante quantité de cocaïne ont été découverts. "La quantité précise de drogue est encore indéterminée, puisque les lieux sont encore en cours de démantèlement", confirme l'autorité judiciaire. L'audition des quatre personnes interpellées doit avoir lieu dans le courant de la journée. La police judiciaire fédérale (PJF) est en charge de l'enquête.