Mons : plus de parkings et une sécurité renforcée pour le Doudou

Pour encadrer chaque événement, la police de Mons-Quévy sera une nouvelle fois mobilisée. “La ducasse est un véritable défi en termes de sécurité”, confirme Jean-Hubert Nicolay, chef de corps de la zone de police. Cette année, peut-être plus encore qu’à l’accoutumée puisque des nouveautés viendront perturber quelques habitudes et une organisation d’ordinaire bien rodée.

À lire aussi

Des renforts belges et français

À commencer par un changement de lieu pour la répétition du combat dit Lumeçon, qui n’aura pas lieu dans la cour de l’hôtel de ville, toujours en travaux, mais sur la Grand-Place. L’événement, d’ordinaire très intimiste, se déroulera donc à la vue de tous. Autant écrire qu’il est demandé aux Montois de faire preuve d’un grand sens civique pour permettre à cette répétition - qui n'est donc pas le combat, ce dernier ayant bien lieu dimanche - de se dérouler sans incident

”Nous pourrons, tout au long des neuf jours de festivités, compter sur le renfort de la police, qu’elle soit du Hainaut, de Namur ou de la police fédérale mais également des gendarmes français, des gardiens de la paix ou encore des agents communaux et les agents du poste de commandement intégré”, poursuit le chef de corps. Afin de rassurer l’ensemble des participants et alors que le drame de Strépy-Bracquegnies est toujours dans les esprits, le dispositif anti-intrusion sera réinstallé aux entrées de ville.

Des dispositifs anti-intrusion aux entrées de ville

Des dispositifs d’arrêt, notamment des blocs de bétons, des big bag ou encore des barrières Pitagone seront visibles. “Nous miserons sur la prévention mais nous serons également là pour assurer la sécurité des participants et donc mettre fin aux infractions.” Un total de 37 caméras urbaines, soit sept de plus que l’an dernier, seront utilisées, en plus de bodycam portées par les agents sur le terrain.

L’objectif est clair, que les festivités se passent bien pour tout le monde et qu’aucun incident ne soit à déplorer. Que tout se passe bien, c’est également le souhait de l’échevine de la mobilité, Charlotte De Jaer, qui sait à quel point cette question peut être sensible en période de ducasse. Cette année, ce sont donc près de 4000 places de stationnement qui seront mises à disposition, notamment du côté des Grands Prés.

Des navettes de bus et des lignes renforcées

”Des navettes de bus y seront proposées, avec des horaires élargis jusqu’à 3 heures du matin. Nous avons également, en collaboration avec les TEC, renforcé l’offre des TEC. Des bus sont ainsi prévus très régulièrement et plus tardivement pour rejoindre les différents villages du grand Mons”, commente l’échevine, par ailleurs heureuse de pouvoir annoncer la création d’emplacements PMR supplémentaires.

Enfin, pour les cyclistes, bonne nouvelle puisque des arceaux provisoires seront installés sur la place du Parc. Un abonnement gratuit “la ducasse à vélo” sera également proposé aux usagers qui souhaitent stationner leur vélo dans le parking couvert et sécurité de la Grand-Place. Bref, les autorités locales entendent faire de cette édition un événement aussi convivial qu’à l’accoutumée, et ce à tous points de vue.