Un obus découvert à La Louvière : le trafic ferroviaire momentanément perturbé

Aucun trafic n’était possible entre La Louvière-Sud et la Louvière-Centre, avec des conséquences pour trois autres liaisons entre Turnhout et Binche, Charleroi et Luttre et La Louvière et Braine-le-Comte.

”Le trafic reprend désormais normalement”, a assuré le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Sacré, avertissant toutefois que des retards résiduels restent possibles à l’approche de l’heure de pointe.