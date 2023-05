Elle est accompagnée de ses filles Rosalyne BOHEN, âgée de 7 ans, et de Zoé BOHEN, âgée de 3 ans.

Laetitia mesure 1m65, est de corpulence très mince et a de courts cheveux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en jeans bleu, une veste brune et des chaussures claires.

Rosalyne mesure 1m30, est de corpulence mince et a les cheveux bruns mi-longs.

Zoé mesure environ 1m00 et a de courts cheveux bruns.

Il est demandé à Laetitia de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Si vous connaissez l'endroit ou si vous avez des renseignements permettant de localiser Laetitia DEGROTT et Rosalyne BOHEN et Zoé BOHEN, veuillez prendre contact immédiatement avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/ 30 300 ou via le numéro gratuit de Child Focus 116 000.

Disparition de Laetitia DEGROTT, Rosalyne et Zoé BOHEN à Lodelinsart le 24/05/2023 ©Police fédérale

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu

Cet avis est disponible sur www.police.be