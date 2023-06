Tout le nord des autoroutes de Charleroi paralysé: un accident cause des embouteillages monstrueux

Les secours (pompiers de Jumet, ambulance et police de la route) sont intervenus dans l'impressionnant accident, qui s'il n'a miraculeusement fait aucun blessé, cause d'importantes files : la circulation ne s'effectuant plus que sur une seule bande (de gauche) en direction de Liège. On compte près de 10 kilomètres de bouchons.

Embouteillages sur la E42 au niveau de Charleroi ©FVH

Problème, un autre accident s'est produit dans la bretelle du R3 (de Gouy vers Liège) impliquant cette fois deux voitures et une moto, indique le site de la police fédérale. De nouveaux embouteillages se sont formés à cet endroit. Quatre kilomètres de files sont rapportés à cet endroit.

Autre problème : l'échangeur E42-A54, depuis l'autoroute Charleroi-Nivelles, est également embouteillé: en raison du chantier sur le rond-point du Conty, près de l'hôtel Van der Valk de Gosselies, la circulation est redirigée par les déviations vers la E42... à l'arrêt. Cette portion de la A54 est donc également à l'arrêt.

On note, par trafic de fuite, d'importants ralentissements dans les centres de Gosselies, au R3 Soleilmont et dans le zoning de Fleurus.