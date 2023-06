Doudou : où croiser les acteurs avant le combat ?

Si les festivités du Doudou atteindront leur apogée ces samedi et dimanche, pour les acteurs du Doudou, elles ont débuté il y a quelques jours déjà, pour ne pas dire quelques semaines avec des préparatifs intensifs et des sorties ponctuelles. C’est cependant à partir de ce samedi que le public pourra réellement partir à la rencontre de celles et ceux qui incarnent Saint-Georges, les diables et chins-chins, les hommes blancs et les hommes de feuilles, Cybèle et Poliade.