La dame devait déposer son enfant à la crèche de l'hôpital mais a visiblement oublié de le faire. Le bébé est resté plusieurs heures enfermé dans la voiture, au soleil. C'est un garde qui a découvert l'enfant vers 17h30. Les secours sont alors intervenus mais il était trop tard.

Une témoin, qui accompagnait son compagnon pour un rendez-vous médical à 17h30, a remarqué une forte agitation sur le parking. "On distinguait clairement au fond du parking une ambulance, un SMUR et des véhicules de police. Les gens semblaient agités, effondrés. D’autres se tenaient la tête. Au secrétariat, une employée était en pleurs au téléphone. J’ai entendu que ce serait le garde qui aurait retrouvé l’enfant. J’ai demandé au médecin ce qu’il se passait et il m’a dit qu’il s’agissait d’un horrible drame", confie-t-elle.

Bel-RTL précise qu'une autopsie devra avoir lieu pour déterminer les causes exactes du décès. Le parquet devrait apporter plus de précisions ce jeudi matin.