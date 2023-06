Drame à Mons: le suspect, agité et peu coopérant, s’en est pris à plusieurs groupes de personnes, percutant trois voitures

À lire aussi

Après plusieurs recherches, la zone de police de Mons/Quévy est parvenue à mettre la main sur l’auteur de ce rodéo fou à travers la ville aux alentours de 5h. “Le bilan de ce rodéo fait état de cinq blessés dont trois blessés sérieux. L’un d’entre eux a déjà pu quitter l’hôpital et deux autres sont toujours hospitalisés. Une femme est également en état de choc”, indique Vincent Macq, Procureur du Roi.

Un juge d’instruction a été saisi de l’enquête et se chargera d’auditionner l’auteur des faits ce samedi. “Le parquet réclame un mandat d’arrêt pour tentative de meurtre ou d’assassinat. L’auteur du rodéo va rester 48 heures en garde à vue et sera auditionné demain. Nous essaierons alors de retracer le cours des événements de manière plus précise”, poursuit Vincent Macq.

À l’heure d’écrire ces lignes, le suspect se montre très peu coopérant et assez agité. Il s’agit d’un frontalier d’une quarantaine d’années connu des services de police pour divers motifs. Le véhicule du suspect est une Ford Fiesta. Il sera analysé prochainement par un expert automobile. Les caméras de surveillance de la Ville seront également visionnées.

”Nous pouvons, à ce stade, dire que le suspect était seul. L’enquête devra déterminer s’il était sous influence. Il était, en tout cas, très agité. Nous allons demander un mandat d’arrêt pour tentative d’homicide volontaire puisque les événements récents nous ont montré à quel point une voiture est susceptible de donner la mort”, explique Vincent Macq.

Du côté de la Ville de Mons, le bourgmestre, Nicolas Martin, se dit choqué des événements de cette nuit. “Nos pensées vont évidemment aux victimes et à leur famille. Nous sommes soulagés qu’il n’y ait pas de victime avec un profil plus lourd compte tenu des événements qui se sont déroulés dernièrement. Les forces de police sont intervenues aussi rapidement que possible mais n’auraient pas pu arrêter le suspect dans sa course folle tant son rodéo s’est déroulé dans un très court laps de temps. Ces événements surviennent juste après le Doudou et montrent à quel point les dispositifs de sécurité mis en place pendant la Ducasse sont importants”, conclut Nicolas Martin.

Le bourgmestre et la zone de police de Mons/Quévy vont désormais se réunir pour déterminer les dispositifs à mettre en place en ce week-end de petit Doudou.