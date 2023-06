Ce court-circuit a déclenché un début d’incendie et un important dégagement de fumée. Le personnel de la crèche a aussitôt mis les enfants en sécurité. "Je tiens déjà à vous rassurer, nous ne déplorons aucune victime et la situation est sous contrôle", a déclaré Jacques Gobert sur les réseaux sociaux. "Il semble qu'une surchauffe dans un circuit soit à l'origine des émanations de fumée. Les pompiers et la police sont rapidement arrivés sur les lieux et ont pu prendre en charge et évacuer les 20 enfants et les 6 membres du personnel. Merci aux services de secours pour cette intervention très rapide."

On ne déplore heureusement aucune victime. Les parents ont été immédiatement informés et ceux qui le pouvaient ont repris leurs enfants à la maison.

Les enfants dont les parents ne pouvaient se libérer ont été acheminés par la Ville au sein de la crèche de Houdeng-Goegnies, L’île aux Trésors, chaussée Houtart, où ils ont été accueillis.

Afin de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment de la crèche de Strépy Bracquegnies et de ses occupants, celle-ci sera fermée durant plusieurs jours.

Les parents sont d’ores et déjà contactés individuellement par le personnel des crèches communales afin d’assurer l’accueil de leurs enfants dans les autres crèches communales, dans des conditions optimales.