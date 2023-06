Des balades en calèche à la découverte des commerces du centre-ville de Tournai (vidéo)

"C’est l’une de nos administratices qui a soumis cette proposition, explique Caroline Mitri, échevine du Commerce et présidente de l’ASBL. On a saisi la balle au bond, et on a pu compter sur la collaboration avec les Écuries du Belloy de Laplaigne. Il s’agit d’une idée originale, agréable, ludique et qui permet d’attirer un large public pour découvrir le paysage commercial tournaisien, au rythme des chevaux alors qu’en voiture, les gens n’ont pas nécessairement la possibilité de prendre le temps et de prendre conscience de tous les commerces qui existent…"

Tournai compte en effet plus de 650 commerces en activité dans son centre-ville, près de 200 Horeca. "Mais aussi un secteur de la décoration et du prêt-à-porter très diversifié, des concepts store et des concepts innovant, un secteur bien-être, beauté et santé… tout un parcours commercial plein de surprenantes découvertes pour un shopping détente ! On veut véritablement lutter contre cette idée qu’il n’y a plus rien au centre-ville de Tournai et qu’il y a plein de cellules vides… Il y a en effet, sur une année, plus de commerces qui ouvrent que de commerces qui ferment ! Et je pense qu’au terme de cette balade, les gens sont positivement surpris de l’existence tous ces commerces, tous secteurs confondus. Et nous espérons qu’une fois descendus de la calèche, ils ont franchi la porte de quelques commerces et pour qu’ils puissent prolonger cette découverte, nous leur remettons quelques brochures qui reprennent un listing des commerces du centre-ville !"

Au départ de la place Paul-Émile Janson, les deux chevaux des Écuries du Belloy de Laplaigne s’élancent vers la rue du Curé Notre-Dame et la rue de Courtrai pour ensuite poursuivre vers la rue du Cygne et longer le quai Notre-Dame. Après avoir emprunté la rue de la Lanterne, la calèche s’engouffre dans le piétonnier pour rejoindre la Grand-Place. Après la rue de l’Yser et la rue Tête d’Argent, les chevaux réempruntent les rues de Courtrai et du Curé Notre-Dame.

"Il était intéressant de passer à deux reprises par ces dernières rues au vu de la densité des commerces, afin de pouvoir prendre le temps de regarder des deux côtés des rues. On est bien conscient que bien d’autres rues sont à découvrir et regorgent de commerces attractifs, comme la rue des Maux, ou la rue Royale, mais malheureusement en raison de contraintes de travaux ou de circulation, et pour assurer une boucle, on a dû faire des choix."

Les balades sont organisées tous les mercredis du mois de juin et de juillet ainsi que les samedis 28 juin et 29 juillet, de 14 h 30 à 17 h 30 (circuit d’une demi-heure environ). Gratuit. Sans réservation. Petite précision: la calèche ne peut prendre en charge que quatre adultes (ou six s’il y a des enfants) par balade.

Infos: 069 21 05 15